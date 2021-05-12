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В мировом рейтинге Украина опустилась на 31 место по распространению COVID-19

Среда, 12 мая 2021, 05:36
В мировом рейтинге Украина опустилась на 31 место по распространению COVID-19

За минувшие сутки в мире диагностировали более 707 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 31 место в мире и 10 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 348 000 новых заражений, в Бразилии - более 71 000, в США - более 34 000.

Кроме того, почти 26 000 больных зарегистрировали в Аргентине. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Франция и Иран.

Украина среди стран мира занимает 31 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 10 позицию.

 

Умерли за сутки более 13 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 138 050 854 лица. Сейчас насчитывается около 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 330 828 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 10 мая в Украине диагностировали 2 208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 084 человека, умерли 119 больных, выздоровели 8 617 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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