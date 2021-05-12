Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

В мировом рейтинге Украина опустилась на 31 место по распространению COVID-19

Среда, 12 мая 2021, 05:36

За минувшие сутки в мире диагностировали более 707 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. Украина занимает 31 место в мире и 10 в Европе.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 348 000 новых заражений, в Бразилии - более 71 000, в США - более 34 000.

Кроме того, почти 26 000 больных зарегистрировали в Аргентине. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Франция и Иран.

Украина среди стран мира занимает 31 место по количеству новых заражений, среди стран Европы - 10 позицию.

Умерли за сутки более 13 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 138 050 854 лица. Сейчас насчитывается около 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 330 828 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • За сутки 10 мая в Украине диагностировали 2 208 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 084 человека, умерли 119 больных, выздоровели 8 617 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Фото, ВидеоОбострение между Израилем и Сектором Газа: в небе сотни ракет

Медведчук прокомментировал обыски и подозрение в госизмене

Новости 11 мая: подозрение Медведчуку, стрельба в российской школе

Избегать внимания правоохранителей Медведчуку помогала "крыша" во власти – ОП

Кандидатская Кивы: в вузе объяснили свое бездействие перед "титушками"

Медведчук "слил" России информацию о секретном подразделение ВСУ – следствие

Все новости...
коронавирус
Более 300 тысяч лиц пожилого возраста прививали в Украине от COVID – ЦОЗ
Седьмую неделю уровень заболеваемости COVID падает: "желтых" зон все больше
Тех, кто встал в очередь в "Дии", будут прививать по выходным
Последние новости
05:36
В мировом рейтинге Украина опустилась на 31 место по распространению COVID-19
04:20
В Израиле ракетный обстрел попал в энергопровод – СМИ
03:38
Совбез ООН созывает совещание из-за обострения между Израилем и сектором Газа
02:30
Украинцы завоевали два "золота" на чемпионате Европы по водным видам спорта
01:58
Более 300 тысяч лиц пожилого возраста прививали в Украине от COVID – ЦОЗ
01:25
40% мировых лидеров просят США помочь с вакцинами – Байден
00:30
Напряженность остается высокой – Госдеп США о ситуации на границе Украины с Россией
23:55
Фото, ВидеоОбострение между Израилем и Сектором Газа: в небе сотни ракет
23:17
Медведчук прокомментировал обыски и подозрение в госизмене
22:52
Ахметов и в дальнейшем не планирует посещать матчи "Шахтера"
Все новости...