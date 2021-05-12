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Біля Південного російські окупанти здійснили дистанційне мінування забороненими ПОМ-2

Середа, 12 травня 2021, 07:53

За добу 11 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти двічі відкривали вогонь з мінометів 120-го та 82-го калібрів, а у районі селища Калинове-Борщувате – з мінометів 82-го калібру та автоматичних станкових гранатометів.

Неподалік селищ Новоселівка та Південне противник застосував у напрямку позицій українських захисників станкові протитанкові гранатомети.

У передмісті населеного пункту Водяне ворог відкривав вогонь з ручних протитанкових та підствольних гранатометів, а біля селища Лебединське – зі станкових протитанкових та автоматичних станкових гранатометів.

Окрім цього, у напрямку населеного пункту Південне російські окупанти здійснили дистанційне мінування з ручних протитанкових гранатометів мінами ПОМ-2.

Бойових втрат серед військовослужбовців Збройних Сил України немає.

На обстріли противника українські військові відкривали вогонь у відповідь.

Станом на 7 годину ранку 12 травня, порушень режиму припинення вогню не зафіксовано.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасівійна


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