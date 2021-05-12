У Южного российские оккупанты провели дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2

За сутки 11 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты дважды открывали огонь из минометов 120-го и 82-го калибров, а в районе поселка Калиново-Борщеватое – из минометов 82-го калибра и автоматических станковых гранатометов.

Неподалеку поселков Новоселовка и Южное противник применил в направлении позиций украинских защитников станковые противотанковые гранатометы.

В пригороде населенного пункта Водяное враг открывал огонь из ручных противотанковых и подствольных гранатометов, а у поселка Лебединский – со станковых противотанковых и автоматических станковых гранатометов.

Кроме этого, в направлении населенного пункта Южное российские оккупанты провели дистанционное минирование с ручных противотанковых гранатометов минами ПОМ-2.

Боевых потерь среди военнослужащих Вооруженных Сил Украины нет.

На обстрелы противника украинские военные открывали огонь.

По состоянию на 7:00 утра 12 мая, нарушений режима прекращения огня не зафиксировано.