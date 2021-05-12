11 травня другу дозу вакцини проти COVID вкололи понад тисячі українців 

За добу 11 травня 18 264 людини щепили проти COVID-19 в Україні, 1 233 особи отримали другу дозу вакцини.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Від початку вакцинальної кампанії 882 621 людину щеплено, з них першу дозу отримали 882 619 осіб, завершили вакцинацію 1 928 осіб (днем раніше таких було 695 осіб).

МОЗ

11 травня щеплення проводили 192 мобільних бригади з імунізації та 809 пунктів щеплення.

Найбільше щеплень у вівторок зробили у Львівській (1 881) і Дніпропетровській (1 649) областях, Києві (1 217), Запорізькій (1 190) і Донецькій (970) областях. Найменше – у Херсонській (50), Харківській (325) і Сумській (339) областях.

До листа очікування вакцинації проти COVID-19 записана 535 951 людина.