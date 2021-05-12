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11 мая вторую дозу вакцины против COVID вкололи более тысячи украинцев

Среда, 12 мая 2021, 08:41
11 мая вторую дозу вакцины против COVID вкололи более тысячи украинцев

За сутки 11 мая 18 264 человека привили против COVID-19 в Украине, 1 233 человека получили вторую дозу вакцины.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова

Детали: С начала прививочной кампании 882 621 человека привито, из них первую дозу получили 882 619 человек, завершили вакцинацию 1 928 человек (днем ранее таких было 695 человек).

 
МОЗ

11 мая прививки проводили 192 мобильных бригады по иммунизации и 809 прививочных пунктов.

Больше всего прививок во вторник сделали во Львовской (1 881) и Днепропетровской (1 649) областях, Киеве (1 217), Запорожской (1 190) и Донецкой (970) областях. Меньше всего – в Херсонской (50), Харьковской (325) и Сумской (339) областях.

 
СНБО
 
СНБО

В лист ожидания вакцинации против COVID-19 записан 535 951 человек.

Алена Рощенко, УП, дополнено
Темы: вакцинациямедицинакоронавирусCovid-2019
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