Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Україна підтримала позицію США про зняття обмежень з виробництва вакцин

Середа, 12 травня 2021, 10:22
Фото lexinform.com.ua

Україна висловила підтримку позиції США щодо призупинення патентного захисту вакцин і готова просувати це питання у переговорах з ЄС.

Про це заявив торговий представник України Тарас Качка після переговорів зі своєю американською колегою Кетрін Тай, повідомляє "Європейська правда".

"Тай представила позиції США в підтримці вільного виробництва вакцин. Ми висловили свою підтримку", – розповів Качка у Facebook.

За його словами, Україна готова протискати цю ініціативу і переконувати ЄС, "що це потрібно".

Нагадаємо, питання доступу до технології виготовлення вакцин  актуалізувалося на початку травня, коли США допустили тимчасове призупинення патентів на вакцини від коронавірусу – як цього вже пів року вимагають близько 100 бідніших країн. 

Детальніше про це – у статті: Залити світ Pfizer'ом: що змінить зняття захисту з вакцин проти коронавірусу,

а також: Вакцини без обмежень: чи піде ЄС на епохальне рішення.

Теми: УкраїнаСШАвакцинація


powered by lun.ua
Головне сьогодні

відеоЛюди в чорному не дали евакуювати авто Медведчука 

По Ізраїлю випустили 850 ракет: 5 загиблих

COVID після третьої хвилі: 4 538 нових випадків і 356 летальних

Бойові дії між Ізраїлем та Сектором Гази: НС у місті Лод, вбивство лідерів ХАМАС

У світовому рейтингу Україна опустилася на 31 місце за поширенням COVID-19

Напруженість залишається високою – Держдеп США про ситуацію на кордоні України з Росією

Усі новини...
Україна
Головні новини вівторка і ночі: підозра Медведчуку, стрілянина в російській школі
Зеленський затвердив річну національну програму Україна-НАТО на 2021 рік
В Україні задощить і похолоднішає
Останні новини
11:02
У МОЗ просять в додатку "Дій вдома" для самоізоляції не фотографувати замість себе собак і техніку
11:02
COVID-19: у Києві більше 600 хворих і 200 госпіталізованих
10:54
Міненерго виплатить шахтарям понад 800 мільйонів за борги за зарплатами
10:49
У Києві прийшли з обшуками у "Спецжитлофонд" після "Київзеленбуду"
10:48
фото В Івано-Франківську невідомий вистрілив у ВМW з гранатомета
10:22
Україна підтримала позицію США про зняття обмежень з виробництва вакцин
10:22
Фонд держмайна судитиметься за повернення у держвласність "труби Медведчука"
10:01
відеоЛюди в чорному не дали евакуювати авто Медведчука 
10:00
У Польщі в ДТП загинув 9-річний хлопчик з України
09:56
По Ізраїлю випустили 850 ракет: 5 загиблих
Усі новини...