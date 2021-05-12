Украина поддержала позицию США о снятии ограничений с производства вакцин

Украина выразила поддержку позиции США о приостановлении патентной защиты вакцин и готова продвигать этот вопрос в переговорах с ЕС.

Об этом заявил торговый представитель Украины Тарас Качка после переговоров со своей американской коллегой Кэтрин Тай, сообщает "Европейская правда".

"Тай представила позиции США в поддержку свободного производства вакцин. Мы выразили свою поддержку", – рассказал Качка в Facebook.

По его словам, Украина готова "продавливать эту инициативу" и убеждать ЕС, "что это нужно".

Напомним, вопрос доступа к технологии изготовления вакцин актуализировался в начале мая, когда США допустили временное приостановление патентов на вакцины от коронавируса – как этого уже полгода требуют около 100 бедных стран.

Подробнее об этом – в статье Залить мир Pfizer’ом: что изменит снятие защиты с вакцин против коронавируса,

а также: Вакцины без ограничений: пойдет ли ЕС на эпохальное решение