У Києві прийшли з обшуками у "Спецжитлофонд" після "Київзеленбуду"

В офісі КП "Спецжитлофонд" та в приміщеннях підрядних організацій проходять обшуки в межах кримінального провадження за фактом заволодіння коштами на суму понад 10,5 млн гривень.

Джерело: пресслужба Київської міської прокуратури

Деталі: Згідно з матеріалами слідства, упродовж 2018-2020 років між КП "Спецжитлофонд" та підрядним підприємством було укладено низку договорів підряду на виконання будівельних робіт.

У ході слідства встановлено, що керівник підрядної організації вступив у змову із службовими особами КП "Спецжитлофонд", які підписали акти прийому виконаних будівельних робіт без фактичного їх виконання в повному обсязі та якості.

12 травня на підставі ухвали суду у приміщеннях КП "Спецжитлофонд", а також в офісах групи компаній, пов’язаних з підрядною фірмою, розпочато обшуки з метою виявлення доказів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Цьому передувало: 11 травня пройшли обшуки у службових приміщеннях КО "Київзеленбуд" та в офісних приміщеннях підрядних підприємств у межах кримінального провадження за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт з реконструкції столичних парків на суму понад 30 млн гривень.

ТОВ "Євротехнології Груп", "Будмонтажсервіс 1" та "Промбудмеханізація" у 2019- 2020 рр. на замовлення Київського комунального об'єднання зеленого будівництва та експлуатації зелених насаджень міста "Київзеленбуд" здійснювали роботи з будівництва та реконструкції парків відпочинку, а саме "Наталка", "Совки", "Веселка", "Куренівський" та інших.

При цьому вказані підрядні організації, діючи у змові з службовими особами КО "Київзеленбуд", зазначали у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт, що дозволяло ухилятися від сплати податків у особливо великих розмірах.