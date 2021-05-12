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В Киеве пришли с обысками в "Спецжилфонд" после "Киевзеленстроя"

Среда, 12 мая 2021, 10:49

В офисе КП "Спецжилфонд" и в помещениях подрядных организаций проходят обыски в рамках уголовного производства по факту завладения средствами на сумму свыше 10,5  млн гривен.

Источник: пресс-служба Киевской городской прокуратуры

Детали: Согласно материалам следствия, в течение 2018-2020 годов между КП "Спецжилфонд" и подрядным предприятием был заключен ряд договоров подряда на выполнение строительных работ.

В ходе следствия установлено, что руководитель подрядной организации вступил в сговор с должностными лицами КП "Спецжилфонд", которые подписали акты приема выполненных строительных работ без фактического их выполнения в полном объеме и качестве.

12 мая на основании постановления суда в помещениях КП "Спецжилфонд", а также в офисах группы компаний, связанных с подрядной фирмой, начаты обыски с целью обнаружения доказательств и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Накануне, 11 мая, прошли обыски в служебных помещениях КО "Киевзеленстрой" и в офисных помещениях подрядных предприятий в рамках уголовного производства по факту умышленного уклонения от уплаты налогов во время проведения работ по реконструкции столичных парков на сумму более 30 млн гривен.

ООО "Евротехнологии Групп", "Будмонтажсервис 1" и "Промбудмеханизация" в 2019- 2020 гг. по заказу Киевского коммунального объединения зеленого строительства и эксплуатации зеленых насаждений города "Киевзеленстрой" осуществляли работы по строительству и реконструкции парков отдыха, а именно "Наталка","Совки","Радуга" ("Веселка"), "Куреневский" и прочих.

При этом указанные подрядные организации, действуя в сговоре с должностными лицами КО "Киевзеленстрой", отмечали в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ, что позволяло уклоняться от уплаты налогов в особо крупных размерах.

Темы: обыскиКиевпрокуратура


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