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Вирок отримав студент, який за 1000 грн облив фарбою пам’ятник Бандері

Середа, 12 травня 2021, 12:49

Одного зі студентів, які облили червоною фарбою пам’ятник Степанові Бандері на початку року у Львові засудили до чотирьох років ув’язнення, однак звільнили від покарання з іспитовим терміном.

Джерело: Zaxid.net

Деталі: У процесі слідства з’ясувалось, що студентам заплатили по 1000 грн за те, щоб вони облили пам’ятник фарбою. Поліція уже знайшла замовника злочину і проти нього ведеться окреме розслідування, зазначає видання.

Відомо, що він замовив осквернення пам’ятника Бандері через власну ідеологічну неприязнь. Майнову шкоду від дій вандалів оцінили у 7100 грн.

29 квітня Галицький районний суд розглянув справу щодо одного з двох студентів Володимира Т. Хлопець визнав свою провину і підписав угоду з прокурором про визнання винуватості.

Згідно з цією угодою, Володимиру Т. призначили чотири роки позбавлення волі, але звільнили його від цього покарання з іспитовим терміном два роки. Це означає, що студент перебуватиме на волі, однак упродовж двох років має періодично з’являтися до органу пробації та повідомляти про зміну місця проживання, навчання та роботи.

Суддя Галицького райсуду Віталій Радченко затвердив угоду про визнання винуватості.

Передісторія:

  • 5 лютого близько опівночі на вулиці Митрополита Ангеловича у Львові невідомі чоловіки кинули пляшки з фарбою у пам’ятник Степану Бандері, після чого втекли з місця події.
  • Під час невідкладних слідчо-оперативних дій правоохоронці встановили, що виконавцями осквернення є двоє уродженців Хмельницької області, студенти одного із львівських вишів віком 19 та 24 роки. 11 лютого їх затримали.

Теми: Львівсуд


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