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Приговор получил студент, который за 1000 грн облил краской памятник Бандере

Среда, 12 мая 2021, 12:49
Приговор получил студент, который за 1000 грн облил краской памятник Бандере

Одного из студентов, обливших красной краской памятник Степану Бандере в начале года во Львове, приговорили к четырем годам заключения, однако освободили от наказания с испытательным сроком.

Источник: Zaxid.net

Детали: В процессе следствия выяснилось, что студентам заплатили по 1000 грн за то, чтобы они облили памятник краской. Полиция уже нашла заказчика преступления и против него ведется отдельное расследование, отмечает издание.

Известно, что он заказал осквернение памятника Бандере из-за собственной идеологической неприязни. Имущественный ущерб от действий вандалов оценили в 7100 грн.

29 апреля Галицкий районный суд рассмотрел дело относительно одного из двух студентов Владимира Т. Парень признал свою вину и подписал соглашение с прокурором о признании виновности.

Согласно этому договору, Владимиру Т. назначили четыре года лишения свободы, но освободили его от этого наказания с испытательным сроком два года. Это означает, что студент будет находиться на свободе, но в течение двух лет должен периодически являться в орган пробации и сообщать об изменении места жительства, учебы и работы.

Судья Галицкого райсуда Виталий Радченко утвердил соглашение о признании виновности.

Предыстория:

  • 5 февраля 2021 года около полуночи на улице Митрополита Ангеловича во Львове неизвестные мужчины бросили бутылки с краской в ​​памятник Степану Бандере, после чего скрылись с места происшествия.
  • Во время неотложных следственно-оперативных действий правоохранители установили, что вандалами являются двое уроженцев Хмельницкой области, студенты одного из львовских вузов в возрасте 19 и 24 года. 11 февраля они были задержаны.

"Украинская правда" в Threads

Темы: Львовсуд
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