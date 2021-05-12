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Поліція відкрила 17 справ через заборонену символіку 9 травня

Середа, 12 травня 2021, 13:17
Фото ОПЗЖ

Національна поліція розпочала 17 кримінальних проваджень через поширення забороненої символіки у День перемоги.

Джерело: сайт поліції

Пряма мова глави Нацполіції Ігоря Клименка: "Особовий склад діяв дуже чітко, не дозволив ситуації вийти з-під контролю і цим людям, які намагалися створити провокацію, цю "картинку" для наших ворогів, погасили. Взагалі тільки за 9 травня ми склали 22 адмінпротоколи та розпочали 17 кримінальних проваджень за поширення забороненої символіки комуністичного та нацистського режимів".

Деталі: Клименко подякував правоохоронцям за те, що вони впоралися з поставленими завданнями, і додав, що поліція вже готується до літнього курортного сезону.  

За даними НПУ, у День пам’яті та примирення в Україні відбулося 435 заходів, в яких взяло участь понад 14 тисяч осіб.

У День перемоги над нацизмом у Другій світовій війні відбулося 729 заходів, участь взяли 62,2 тисячі осіб. У ці дні безпеку забезпечували понад 12,5 тисяч правоохоронців.

Передісторія: 

  • Раніше повідомлялося, що під час заходів до Дня перемоги до поліції надійшло 61 повідомлення про можливі порушення, відкрито 13 кримінальних проваджень.

Теми: поліціяДень Перемогикомунізмфашизм


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