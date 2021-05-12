Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

Полиция открыла 17 дел из-за запрещенной символики 9 мая

Среда, 12 мая 2021, 13:17
Полиция открыла 17 дел из-за запрещенной символики 9 мая
Фото ОПЗЖ

Национальная полиция начала 17 уголовных производств из-за распространения запрещенной символики в День победы.

Источник: сайт полиции

Прямая речь главы Нацполиции Игоря Клименко: "Личный состав действовал очень четко, не позволил ситуации выйти из-под контроля и этим людям, которые пытались создать провокацию, эту "картинку" для наших врагов, погасили. В общем только за 9 мая мы составили 22 админпротокола и начали 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов".

Детали: Клименко поблагодарил правоохранителей за то, что они справились с поставленными задачами, и добавил, что полиция уже готовится к летнему курортному сезону.

По данным НПУ, в День памяти и примирения в Украине состоялось 435 мероприятий, в которых приняли участие более 14 000 человек.

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне прошло 729 мероприятий, участие приняли 62,2 тысячи человек. В эти дни безопасность обеспечивали более 12,5 тысячи правоохранителей.

Предыстория: 

  • Ранее сообщалось, что во время мероприятий ко Дню победы в полицию поступило 61 сообщение о возможных нарушениях, открыто 13 уголовных производств.

Украинская правда

"Украинская правда" в Threads

Темы: полицияДень Победыкоммунизмфашизм
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
полиция
В полицию Киевщины подали более 6 тысяч заявлений о розыске уклонистов
За время войны на Киевщине погибло 1376 человек, пропавших без вести 317 - Небытов
В Одесской области из-за отравления алкоголем 4 человека погибли, 7 в больнице
Последние новости
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
Все новости...
Реклама: