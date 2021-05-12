Полиция открыла 17 дел из-за запрещенной символики 9 мая

Национальная полиция начала 17 уголовных производств из-за распространения запрещенной символики в День победы.

Источник: сайт полиции

Прямая речь главы Нацполиции Игоря Клименко: "Личный состав действовал очень четко, не позволил ситуации выйти из-под контроля и этим людям, которые пытались создать провокацию, эту "картинку" для наших врагов, погасили. В общем только за 9 мая мы составили 22 админпротокола и начали 17 уголовных производств за распространение запрещенной символики коммунистического и нацистского режимов".

Детали: Клименко поблагодарил правоохранителей за то, что они справились с поставленными задачами, и добавил, что полиция уже готовится к летнему курортному сезону.

По данным НПУ, в День памяти и примирения в Украине состоялось 435 мероприятий, в которых приняли участие более 14 000 человек.

В День победы над нацизмом во Второй мировой войне прошло 729 мероприятий, участие приняли 62,2 тысячи человек. В эти дни безопасность обеспечивали более 12,5 тысячи правоохранителей.

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