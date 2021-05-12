МОЗ оновило карантинні зони: майже вся Україна "жовта"

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони – усі регіони "жовті", окрім "помаранчевих" Миколаївської та Черкаської областей.

Джерело: таблиця МОЗ

Деталі: Київ та майже усі області зараз у "жовтій" карантинній зоні.

Миколаївська та Черкаська області залишаються у "помаранчевій" зоні, оскільки протягом останніх трьох днів там перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом.

Нагадаємо: В Україні за добу 11 травня виявили 4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 349 осіб, померли 356 хворих, одужали 19 766 осіб.