Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

МОЗ оновило карантинні зони: майже вся Україна "жовта"

Середа, 12 травня 2021, 14:19
МОЗ оновило карантинні зони: майже вся Україна жовта

Міністерство охорони здоров’я оновило карантинні зони – усі регіони "жовті", окрім "помаранчевих" Миколаївської та Черкаської областей.

Джерело: таблиця МОЗ

Деталі: Київ та майже усі області зараз у "жовтій" карантинній зоні.

Миколаївська та Черкаська області залишаються у "помаранчевій" зоні, оскільки протягом останніх трьох днів там перевищений коефіцієнт виявлення випадків інфікування коронавірусом.

 

Нагадаємо: В Україні за добу 11 травня виявили 4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 349 осіб, померли 356 хворих, одужали 19 766 осіб.

Українська правда
Теми: МОЗкарантинкоронавірус
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
МОЗ
У Херсоні й на Миколаївщині відібрали проби ґрунту після затоплення: перші результати
"Або діалог, або нас всіх посадять": як у Командуванні медичних сил не знаходиться місця для бойових медиків
У МОЗ прокоментували чутки про спалах холери в районі Каховської ГЕС
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоУкраїною "мандрує" кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: