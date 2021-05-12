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Минздрав обновил карантинные зоны: почти вся Украина "желтая"

Среда, 12 мая 2021, 14:19
Минздрав обновил карантинные зоны: почти вся Украина желтая

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны - все регионы "желтые", кроме "оранжевых" Николаевской и Черкасской областей.

Источник: таблица Минздрава

Детали: Киев и почти все области сейчас в "желтой" карантинной зоне.

Николаевская и Черкасская области остаются в "оранжевой" зоне, поскольку в течение последних трех дней там превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавирусом.

 

Напомним: В Украине за сутки 11 мая обнаружили 4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 349 человек, умерли 356 больных, выздоровели 19 766 человек.

Украинская правда

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Темы: Минздравкарантинкоронавирус
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