Минздрав обновил карантинные зоны: почти вся Украина "желтая"

Министерство здравоохранения обновило карантинные зоны - все регионы "желтые", кроме "оранжевых" Николаевской и Черкасской областей.

Источник: таблица Минздрава

Детали: Киев и почти все области сейчас в "желтой" карантинной зоне.

Николаевская и Черкасская области остаются в "оранжевой" зоне, поскольку в течение последних трех дней там превышен коэффициент выявления случаев инфицирования коронавируса.

Напомним: В Украине за сутки 11 мая обнаружили 4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 349 человек, умерли 356 больных, выздоровели 19 766 человек.