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Обшуки у "Спецжитлофонді": підозру оголосили двом чиновникам і підряднику

Середа, 12 травня 2021, 15:50
Обшуки у Спецжитлофонді: підозру оголосили двом чиновникам і підряднику

В межах кримінального провадження за фактом заволодіння коштами бюджету Києва на суму 10,5 млн гривень правоохоронці оголосили підозру трьом особам.

Джерело: прессекретар Київської міської прокуратури Надія Максимець у Facebook

Деталі: За результатами слідчих дій, які розпочались зранку 12 травня та на цей час тривають в офісах комунального підприємства Спецжитлофонд та підрядних фірмах, вручено повідомлення про підозру трьом особам: заступнику КП Спецжитлофонд, колишньому заступнику КП Спецжитлофонд, директору підрядної фірми.

 

Їх підозрюють у заволодінні коштами міського бюджету, які виділялися на будівництво та реконструкцію інженерних мереж у сумі майже 10,5 млн грн.

Крім того, у ході обшуків вилучено фінансову документацію та чорнові записи, зазначила Максимець.

Українська правда

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Теми: прокуратураКиїв
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