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Обыски в Спецжилфонде: подозрение объявлено двум чиновникам и подрядчику

Среда, 12 мая 2021, 15:50

В рамках уголовного производства по факту завладения средствами бюджета Киева на сумму 10,5 миллиона гривен правоохранители объявили подозрение трем лицам.

Источник: пресс-секретарь Киевской городской прокуратуры Надежда Максимец в Facebook

Детали: По результатам следственных действий, которые начались утром 12 мая и настоящее время продолжаются в офисах коммунального предприятия Спецжилфонд и подрядных фирмах, вручено извещение о подозрении трем лицам: заместителю КП Спецжилфонд, бывшему заместителю КП Спецжилфонд, директору подрядной фирмы.

 

Их подозревают в завладении средствами городского бюджета, которые выделялись на строительство и реконструкцию инженерных сетей в сумме почти 10,5 млн грн.

Кроме того, в ходе обысков изъяты финансовая документация и черновые записи, отметила Максимец.

Украинская правда
Темы: прокуратураКиев


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