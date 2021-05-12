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Культ насилля і наркотиків: СБУ пояснила, як Моргенштерн потрапив в список загроз для України

Середа, 12 травня 2021, 16:17

Російського репера та музиканта Алішера Валєєва зі псевдонімом Моргенштерн внесли до до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, через пропаганду насилля і наркотиків.

Джерело: коментар СБУ, наданий "Українській правді"

Деталі: В СБУ повідомили, що відповідно до компетенції, надали пропозиції Мінкультури та інформполітики України включити Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, оскільки той, серед іншого, "під час своїх виступів пропагує культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, що створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів та учасників концерту за його участі".

Передісторія:

  • 28 квітня за поданням СБУ міністерство культури включило Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

Теми: СБУРосіякультура


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