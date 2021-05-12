Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Культ насилля і наркотиків: СБУ пояснила, як Моргенштерн потрапив в список загроз для України

Середа, 12 травня 2021, 16:17
Культ насилля і наркотиків: СБУ пояснила, як Моргенштерн потрапив в список загроз для України

Російського репера та музиканта Алішера Валєєва зі псевдонімом Моргенштерн внесли до до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, через пропаганду насилля і наркотиків.

Джерело: коментар СБУ, наданий "Українській правді"

Деталі: В СБУ повідомили, що відповідно до компетенції, надали пропозиції Мінкультури та інформполітики України включити Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України, оскільки той, серед іншого, "під час своїх виступів пропагує культ насильства й жорстокості, поширення та вживання наркотичних засобів і психотропних речовин, що створює передумови для конфліктних ситуацій по відношенню до організаторів та учасників концерту за його участі".

Передісторія:

  • 28 квітня за поданням СБУ міністерство культури включило Моргенштерна до переліку осіб, які створюють загрозу нацбезпеці України.

"Українська правда" у Threads

Теми: СБУРосіякультура
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
СБУ
У Вінниці затримали розвідника донецьких терористів
Житомирська компанія продавала ліки до Росії, вони йшли до поранених окупантів – СБУ
СБУ взялася за попа УПЦ МП у Бородянці через допомогу окупантам і катівню
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоВ Україні літає кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: