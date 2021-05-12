Культ насилия и наркотиков: СБУ объяснила, как Моргенштерн попал в список угроз для Украины
Российского рэпера и музыканта Алишера Валеева с псевдонимом Моргенштерн внесли в в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины из-за пропаганды насилия и наркотиков.
Источник: комментарий СБУ, предоставленный "Украинской правде"
Детали: В СБУ сообщили, что в соответствии с компетенцией, предоставили предложения Минкультуры и информполитики Украины включить Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины, поскольку тот, среди прочего, "во время своих выступлений пропагандирует культ насилия и жестокости, распространение и употребление наркотических средств и психотропных веществ, создает предпосылки для конфликтных ситуаций по отношению к организаторам и участникам концерта с его участием ".
Предыстория:
- 28 апреля, по представлению СБУ министерство культуры включило Моргенштерна в перечень лиц, которые создают угрозу нацбезопасности Украины.