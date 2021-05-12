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Серія обшуків у столиці триває: тепер - "Київавтодор"

Середа, 12 травня 2021, 17:03

Столична прокуратура спільно з Державною фіскальною службою проводить обшуки у корпорації "Київавтодор".

Джерело: Київська міська прокуратура, ДФСУ

Деталі: Слідчі дії відбуваються в межах кримінального провадження, розпочатого за фактом умисного ухилення від сплати податків під час проведення робіт із ремонту доріг у Києві на суму понад 18 млн гривень.

Згідно з матеріалами слідства, приватна компанія - регулярний переможець тендерів на проведення робіт на замовлення Комунальної корпорації "Київавтодор " на загальну суму понад 1, 9 млрд грн., здійснювала роботи по ремонту дорожнього покриття столиці.

При цьому вказана підрядна організація, діючи у змові зі службовими особами КК "Київавтодор", зазначала у фінансовій документації реквізити підприємств із ознаками фіктивності, залучених нібито для виконання субпідрядних робіт.

Під час проведених напередодні обшуків у підрядних організацій, задіяних в протиправній схемі, були виявлені та вилучені первинні документи, готівкові кошти на суму понад 7 млн грн, комп’ютерна техніка та печатки підприємств.

12 травня за адресою комунальної корпорації "Київавтодор" проводяться обшуки з метою відшукання первинних фінансових документів та фіксації відомостей про обставини вчинення кримінальних правопорушень.

Довідково: Корпорація входить до сфери управління виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації).

Що передувало:12 травня стало відомо, що Київська прокуратура проводить обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків. 

Крім цього обшуки проводяться в офісах комунального підприємства Спецжитлофонд та підрядних фірмах.

Також у рамках розслідування фінансових махінацій на 12 млн грн на освітленні у столиці – тривають обшуки в офісах підрядних підприємств. Схему "відкату", за даними слідства, організували за передньою змовою з службовими особами КП "Київміськсвітло".

Українська правда
Теми: обшукипрокуратураКиїв


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