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Серия обысков в столице продолжается: теперь - "Киевавтодор"

Среда, 12 мая 2021, 17:03
Серия обысков в столице продолжается: теперь - Киевавтодор

Столичная прокуратура совместно с Государственной фискальной службой проводит обыски в корпорации "Киевавтодор".

Источник: Киевская городская прокуратураГФСУ

Детали: Следственные действия происходят в рамках уголовного производства, начатого по факту умышленного уклонения от уплаты налогов при проведении работ по ремонту дорог в Киеве на сумму более 18 млн гривен.

Согласно материалам следствия, частная компания - регулярный победитель тендеров на проведение работ по заказу коммунальной корпорации "Киевавтодор" на общую сумму более 1, 9 млрд грн, осуществляла работы по ремонту дорожного покрытия столицы.

При этом указанная подрядная организация, действуя в сговоре с должностными лицами КК "Киевавтодор", отмечала в финансовой документации реквизиты предприятий с признаками фиктивности, привлеченных якобы для выполнения субподрядных работ.

В ходе проведенных накануне обысков у подрядных организаций, задействованных в противоправной схеме, были обнаружены и изъяты первичные документы, наличные средства на сумму более 7 млн ​​грн, компьютерная техника и печати предприятий.

12 мая по адресу коммунальной корпорации "Киевавтодор" проводятся обыски с целью отыскания первичных финансовых документов и фиксации сведений об обстоятельствах совершения уголовных преступлений.

Справка: Корпорация входит в сферу управления исполнительного органа Киевского городского совета (Киевской городской государственной администрации).

Что предшествовало: 12 мая стало известно, что Киевская городская прокуратура и фискалы проводят обыски в помещениях КГГА и частного предприятия, чьи действия нанесли почти 20 млн гривен убытков.

Кроме этого обыски проводятся в офисах коммунального предприятия Спецжилфонд и подрядных фирмах.

Также в рамках расследования финансовых махинаций на 12 млн грн на освещении в столице - продолжаются обыски в офисах подрядных предприятий. Схему "отката", по данным следствия, организовали по предварительному сговору с должностными лицами КП "Киевгорсвет".

Украинская правда

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Темы: обыскипрокуратураКиев
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