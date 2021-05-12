ВМС України в цьому році вперше отримають ударний безпілотник Bayraktar

Військово-морські сили України у 2021 році отримають перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar для використання у Чорному і Азовському морях.

Джерело: командувач ВМС контрадмірал Олексій Неїжпапа, якого цитує "Укрінформ"

Деталі: Виступаючи під час Всеукраїнського форуму "Україна 30. Безпека країни" Неїжпапа повідомив, що "в цьому році у складі ВМС ми будемо мати перший комплект безпілотного комплексу Bayraktar, який буде застосовуватись як в Чорному, так і Азовському морях в інтересах як надводних сил, так і морської піхоти".

Пряма мова Неїжпапи: "В подальшому ми плануємо закупати в інтересах ВМС безпілотні протимінні системи, які дуже оптимальні і по ціні, і по ефективності застосування".

Згідно із відкритою інформацією, Bayraktar TB2 – це турецький ударний середньовисотний безпілотник з великою тривалістю польоту.