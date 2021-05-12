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ВМС Украины в этом году впервые получат ударный беспилотник Bayraktar

Среда, 12 мая 2021, 18:09

Военно-морские силы Украины в этом году получат первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar для использования в Черном и Азовском морях.

Источник: командующий ВМС контрадмирал Алексей Неижпапа, которого цитирует "Укринформ"

Детали: Выступая во время Всеукраинского форума "Украина 30. Безопасность страны" Неижпапа сообщил, что "в этом году в составе ВМС мы будем иметь первый комплект беспилотного комплекса Bayraktar, который будет применяться как в Черном, так и Азовском морях в интересах как надводных сил, так и морской пехоты".

Прямая речь Неижпапы: "В дальнейшем мы планируем закупать в интересах ВМС беспилотные противоминные системы, очень оптимальные и по цене, и по эффективности применения".

Согласно открытой информации, Bayraktar TB2 - это турецкий ударный средневысотный беспилотник с большой продолжительностью полета.

Украинская правда

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Темы: беспилотникиУкраинаармия
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