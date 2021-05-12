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Українські військові відповіли на три обстріли російських окупантів – ООС

Середа, 12 травня 2021, 18:48
Українські військові відповіли на три обстріли російських окупантів – ООС

З початку поточної доби було зафіксовано 3 порушення з боку російських окупантів. 

Джерело: штаб ООС

Деталі: Зокрема, біля Новгородського найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Також неподалік селище Мирне противник здійснив обстріл із протитанкових ракетних комплексів. У районі Авдіївки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів.

На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.

Вказується, що бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.

Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.

Українська правда
Теми: ООСОб'єднані сили на Донбасі
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