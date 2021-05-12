Українські військові відповіли на три обстріли російських окупантів – ООС
Середа, 12 травня 2021, 18:48
З початку поточної доби було зафіксовано 3 порушення з боку російських окупантів.
Джерело: штаб ООС
Деталі: Зокрема, біля Новгородського найманці відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру. Також неподалік селище Мирне противник здійснив обстріл із протитанкових ракетних комплексів. У районі Авдіївки ворог вів вогонь з підствольних гранатометів.
На обстріли противника наші захисники відкривали вогонь у відповідь.
Вказується, що бойових втрат серед військовослужбовців ЗСУ немає.
Про дії збройних формувань Російської Федерації повідомлено представників ОБСЄ через Українську сторону СЦКК.
Українська правда