Украинские военные ответили на три обстрела российских оккупантов – ООС
Среда, 12 мая 2021, 18:48
С начала текущих суток было зафиксировано 3 нарушения со стороны российских оккупантов.
Источник: штаб ООС
Детали: В частности, у Новгородского наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Также неподалеку поселка Мирный противник совершил обстрел с противотанковых ракетных комплексов. В районе Авдеевки враг вел огонь из подствольных гранатометов.
На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.
Указывается, что боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.
О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.
Украинская правда