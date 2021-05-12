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Украинские военные ответили на три обстрела российских оккупантов – ООС

Среда, 12 мая 2021, 18:48

С начала текущих суток было зафиксировано 3 нарушения со стороны российских оккупантов.

Источник: штаб ООС

Детали: В частности, у Новгородского наемники открывали огонь из минометов 82-го калибра. Также неподалеку поселка Мирный противник совершил обстрел с противотанковых ракетных комплексов. В районе Авдеевки враг вел огонь из подствольных гранатометов.

На обстрелы противника наши защитники открывали огонь.

Указывается, что боевых потерь среди военнослужащих ВСУ нет.

О действиях вооруженных формирований Российской Федерации сообщено представителей ОБСЕ через Украинскую сторону СЦКК.

Украинская правда
Темы: ООСОбъединенные силы на Донбассе


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