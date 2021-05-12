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Регулятор ЄС: Затверджені вакцини діють проти індійського штаму COVID

Середа, 12 травня 2021, 19:55

Європейське агентство з лікарських засобів "досить впевнене" в тому, що вакцини, схвалені для використання в ЄС, ефективні проти індійського штаму коронавірусу.

Про це заявив Марко Кавалері, керівник стратегії EMA щодо вакцин, повідомляє "Європейська правда" з посиланням на Politico.

За словами Кавалері, дані здаються "досить обнадійливими", що вакцини від BioNTech/ Pfizer і Moderna ефективні, "принаймні, тією мірою, яка гарантує достатній захист".

EMA очікує, що дві інші вакцини, схвалені в ЄС, обидві вірусні векторні вакцини - від Oxford/AstraZeneca і Johnson & Johnson - також будуть ефективні, додав він.

Агентство збирає більше доказів з Індії, де використовується вакцина Oxford/AstraZeneca, сказав він, додавши: "Поки в цілому ми досить впевнені, що вакцини, як правило, подолають цей бар'єр".

У Британії були виявлені три типи індійського штаму, один з яких минулого тижня був класифікований як штам, що викликає заклопотаність: B.1.617.2.

Служба громадської охорони здоров'я Англії повідомила в п'ятницю, що він як мінімум так само заразний, як так званий британський штам B.1.1.7.

За даними Міністерства охорони здоров'я Індії, в даний час в Індії зареєстровано 3,7 мільйона активних випадків коронавірусу. За останні 24 години в країні зареєстровано 4205 нових смертей.

Дані Всесвітньої організації охорони здоров'я показують, що індійський штам коронавірусу підтверджений в 44 країнах.

Теми: вакцинація
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