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Регулятор ЕС: Утвержденные вакцины действуют против индийского штамма COVID

Среда, 12 мая 2021, 19:55

Европейское агентство по лекарственным средствам "довольно уверено" в том, что вакцины, одобренные для использования в ЕС, эффективны против индийского штамма коронавируса.

Об этом заявил Марко Кавалери, руководитель стратегии EMA в отношении вакцин, сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Politico.

По словам Кавалери,  данные кажутся "довольно обнадеживающими", что вакцины мРНК от BioNTech/Pfizer и Moderna эффективны, "по крайней мере, в той степени, которая гарантирует достаточную защиту".

EMA ожидает, что две другие вакцины, одобренные в ЕС, обе вирусные векторные вакцины - от Oxford/AstraZeneca и Johnson & Johnson - также будут эффективны, добавил он.

Агентство собирает больше доказательств из Индии, где используется вакцина Oxford/AstraZeneca, сказал он, добавив: "Пока в целом мы довольно уверены, что вакцины, как правило, преодолеют этот барьер".

В Великобритании были выявлены три типа индийского штамма, один из которых на прошлой неделе был классифицирован как штамм, вызывающий озабоченность: B.1.617.2.

Служба общественного здравоохранения Англии сообщила в пятницу, что он как минимум так же заразен, как так называемый британский штамм B.1.1.7.

По данным Министерства здравоохранения Индии, в настоящее время в Индии зарегистрировано 3,7 миллиона активных случаев коронавируса. За последние 24 часа в стране зарегистрировано 4205 новых смертей.

Данные Всемирной организации здравоохранения показывают, что индийский штамм коронавируса подтвержден в 44 странах.

Темы: вакцинация
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