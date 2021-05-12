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Зеленський підписав закон про "євробляхи"

Середа, 12 травня 2021, 22:23
Зеленський підписав закон про євробляхи

Президент Володимир Зеленський підписав закони, які покликані зробити більш доступним розмитнення так званих "євроблях". 

Джерело: Офіс президента

Деталі: Йдеться про закони № 1402 та № 1403. Відповідні законопроєкти нардепи ухвалили 15 квітня.

Вказується, що відтепер вживані автомобілі з європейською реєстрацією, старші п'яти років, які були ввезені на територію Україні до кінця 2020 року, оподатковуються за пільговою ставкою податку на додану вартість та акцизного податку.

Сума ж акцизу залежатиме від віку автівки, об’єму та типу двигуна й не залежатиме від її вартості.

В ОП вказують, що в більшості випадків вартість розмитнення не буде перевищувати однієї тисячі євро. 

Такі автомобілі тимчасово звільняються від оподаткування ввізним митом.

Водночас, за пільговим механізмом може бути розмитнений один автомобіль однієї категорії одного власника.

Пільгово оформити автівку можна буде протягом 180 днів з моменту набрання чинності законів. Учасники АТО/ООС зможуть використати таку можливість протягом 270 днів. 

Разом з тим, під дію цих законів не потрапляють транспортні засоби, які не відповідають екологічним нормам "Євро-2" й вище, походять з держави-окупанта (держави-агресора) або ввезені з тимчасово окупованої території України.

Що передувало: 15 квітня Верховна Рада ухвалила закони про внесення змін до Податкового та Митного кодексів, які встановлюють пільговий період для розмитнення старих автомобілів, ввезених на територію України до 31 грудня 2020 року.

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Українська правда

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Теми: законодавствоавто
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