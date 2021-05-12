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Зеленский подписал закон о "евробляхах"

Среда, 12 мая 2021, 22:23
Зеленский подписал закон о евробляхах

Президент Владимир Зеленский подписал законы, которые призваны сделать более доступной растаможку так называемых "евроблях".

Источник: Офис президента

Детали: Речь идет о законах № 1402 и № 1403. Соответствующие законопроекты нардепы приняли 15 апреля.

Указывается, что отныне подержанные автомобили с европейской регистрацией старше пяти лет, которые были ввезены на территорию Украины до конца 2020 года, облагаются налогом по льготной ставке налога на добавленную стоимость и акцизного налога.

Сумма же акциза будет зависеть от возраста автомобиля, объема и типа двигателя и не будет зависеть от ее стоимости.

В ОП указывают, что в большинстве случаев стоимость растаможки не будет превышать одной тысячи евро.

Такие автомобили временно освобождаются от налогообложения ввозной пошлиной.

Однако, по льготному механизму может быть растаможен один автомобиль одной категории одного владельца.

Льготно оформить автомобиль можно будет в течение 180 дней с момента вступления в силу законов. Участники АТО / ООС смогут использовать такую ​​возможность в течение 270 дней.

Вместе с тем, под действие этих законов не попадают транспортные средства, которые не соответствуют экологическим нормам "Евро-2" и выше, происходят из государства-оккупанта (государства-агрессора) или ввозимые из временно оккупированной территории Украины.

Что предшествовало: 15 апреля Верховная Рада приняла законы о внесении изменений в Налоговый и Таможенный кодексы, устанавливающие льготный период для растаможки подержанных автомобилей, ввезенных на территорию Украины до 31 декабря 2020 года.

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Украинская правда

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Темы: законодательствоавто
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