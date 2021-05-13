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В Росії на експорт виготовлятимуть вакцину AstraZeneca – ЗМІ

Четвер, 13 травня 2021, 02:51
В Росії на експорт виготовлятимуть вакцину AstraZeneca – ЗМІ

Першу партію вакцини AstraZeneca на експорт у Росії планують виготовити протягом червня.

Джерело: гендиректор компанії- виробника "Р-Фарм" Василь Ігнатьєв, цитує РБК

Пряма мова: "Мова йде про виробництво декількох сотень тисяч доз на місяць. Найбільший інтерес до вакцини зараз виявляють країни Перської затоки".

Як уточнили у прес-службі компанії, вакцина "Р-Кові", вироблена на потужностях "Р-Фарм" за ліцензією Оксфордського університету і AstraZeneca, призначена виключно для експорту.

Вона не буде випускатися в цивільний оборот на території Росії, тому не вимагає отримання реєстраційного посвідчення.

Нагадаємо: Європейський союз, який готується подати до суду на AstraZeneca, вирішив не продовжувати контракт з фармацевтичною групою на поставку вакцин проти Covid-19.

"Українська правда" в Threads

Теми: Росіякоронавірусвакцинація
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