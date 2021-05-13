Все разделы
Укр Рус Eng  Поддержать УП
Укр Рус Eng
up shop

В России на экспорт будут производить вакцину AstraZeneca – СМИ

Четверг, 13 мая 2021, 02:51
В России на экспорт будут производить вакцину AstraZeneca – СМИ

Первую партию вакцины AstraZeneca на экспорт в России планируют изготовить в течение июня.

Источник: гендиректор компании-производителя "Р-Фарм" Василий Игнатьев, цитирует РБК

Прямая речь: "Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива".

Как уточнили в пресс-службе компании, вакцина "Р-Кови", произведенная на мощностях "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, предназначена исключительно для экспорта.

Она не будет выпускаться в гражданский оборот на территории России, поэтому не требует получения регистрационного удостоверения.

Напомним: Европейский союз, который готовится подать в суд на AstraZeneca, решил не продлевать контракт с фармацевтической группой на поставку вакцин против Covid-19.

Темы: Росcиякоронавирусвакцинация
Реклама:
Уважаемые читатели, просим соблюдать Правила комментирования
Главное сегодня

Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"

Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун

картаПогода до 29 декабря: в Украине потеплеет до +10, но местами будет дождик

Командование внесло запрос на мобилизацию 500 тыс. военных – Арахамия

На Банковой раскрыли, о чем могут говорить Зеленский и Орбан

Пропагандиста из РФ, который призывал топить украинских детей, отравили – источник

Все новости...
Росcия
ISW объяснил, почему Шойгу пытается представить контрнаступление Украины как неудачную операцию
Если ситуация с БПЛА не изменится, через год нам придется сесть за стол переговоров. FPV-дроны и их роль в войне
В Екатеринбурге вспыхнул масштабный пожар – росСМИ
Последние новости
20:14
В Одесской области задержали "шутников", которые сняли работу ПВО в воскресенье
20:13
Зеленский после 5 сбитых самолетов за неделю: Каждый летчик РФ должен сделать выбор
19:56
инфографикаПредприниматели получили еще 3 миллиарда по программе кредитов под 5-7-9%
19:39
Генштаб: На Авдеевском направлении отражено 32 атаки, на Марьинском ВСУ сдерживают врага
19:35
МИД Чехии: Если Украина упадет, мы столкнемся с РФ на наших границах
19:21
Британский миллиардер Рэтклифф завершил покупку 25% акций ФК "Манчестер Юнайтед"
19:16
Навального нашли в колонии за полярным кругом: "максимальная изоляция от мира"
18:55
Россияне запустили с Черного моря "Шахеды"
18:50
Бои за Марьинку продолжаются, ВСУ находятся в пределах админграниц города - Штупун
18:25
Байден убежден, что президенты США могут подлежать уголовному преследованию
Все новости...
Реклама: