В России на экспорт будут производить вакцину AstraZeneca – СМИ

Первую партию вакцины AstraZeneca на экспорт в России планируют изготовить в течение июня.

Источник: гендиректор компании-производителя "Р-Фарм" Василий Игнатьев, цитирует РБК

Прямая речь: "Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива".

Как уточнили в пресс-службе компании, вакцина "Р-Кови", произведенная на мощностях "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, предназначена исключительно для экспорта.

Она не будет выпускаться в гражданский оборот на территории России, поэтому не требует получения регистрационного удостоверения.

Напомним: Европейский союз, который готовится подать в суд на AstraZeneca, решил не продлевать контракт с фармацевтической группой на поставку вакцин против Covid-19.