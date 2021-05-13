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В России на экспорт будут производить вакцину AstraZeneca – СМИ

Четверг, 13 мая 2021, 02:51

Первую партию вакцины AstraZeneca на экспорт в России планируют изготовить в течение июня.

Источник: гендиректор компании-производителя "Р-Фарм" Василий Игнатьев, цитирует РБК

Прямая речь: "Речь идет о производстве нескольких сотен тысяч доз в месяц. Наибольший интерес к вакцине сейчас проявляют страны Персидского залива".

Как уточнили в пресс-службе компании, вакцина "Р-Кови", произведенная на мощностях "Р-Фарм" по лицензии Оксфордского университета и AstraZeneca, предназначена исключительно для экспорта.

Она не будет выпускаться в гражданский оборот на территории России, поэтому не требует получения регистрационного удостоверения.

Напомним: Европейский союз, который готовится подать в суд на AstraZeneca, решил не продлевать контракт с фармацевтической группой на поставку вакцин против Covid-19.

Темы: Росcиякоронавирусвакцинация


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