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Глава ВООЗ вакцинувався від COVID-19

Четвер, 13 травня 2021, 04:17
Глава ВООЗ вакцинувався від COVID-19

Генеральний директор Всесвітньої організації охорони здоров'я (ВООЗ) Тедрос Адханом Гебреєсус щепився від коронавирусу.

Джерело: Інтерфакс-Україна, Гебреєсус у Twitter

Пряма мова: "Сьогодні настала моя черга зробити щеплення від COVID-19 в Університетській клініці Женеви".

"…Якщо ви, як і я, живете в країні, де доступні вакцини, будь ласка, вакцинуйтеся, коли прийде ваша черга".

Деталі: Гебреєсус зазначив, що вакцини проти інфекції слід доставити в усі країни світу якомога швидше.

Нагадаємо: Голова Всесвітньої організації охорони здоров’я (ВООЗ) Тедрос Гебреєсус закликав країни "Великої сімки" (G7) визнати пріоритетом рівність доступу багатих і бідних країн до ковід-вакцин.

"Українська правда" у Threads

Теми: охорона здоров'явакцинація
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