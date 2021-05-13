Глава ВОЗ вакцинировался от COVID-19

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус привился от коронавируса.

Источник: Интерфакс-Украина, Гебреесус в Twitter

Прямая речь: "Сегодня наступила моя очередь сделать прививку от COVID-19 в Университетской клинике Женевы".

"... Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, вакцинируйтесь, когда придет ваша очередь".

Детали: Гебреесус отметил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.

Напомним: Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус призвал страны "Большой семерки" (G7) признать приоритетом равенство доступа богатых и бедных стран к ковид-вакцинам.