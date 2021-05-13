Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Глава ВОЗ вакцинировался от COVID-19

Четверг, 13 мая 2021, 04:17

Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебреесус привился от коронавируса.

Источник: Интерфакс-Украина, Гебреесус в Twitter

Прямая речь: "Сегодня наступила моя очередь сделать прививку от COVID-19 в Университетской клинике Женевы".

"... Если вы, как и я, живете в стране, где доступны вакцины, пожалуйста, вакцинируйтесь, когда придет ваша очередь".

Детали: Гебреесус отметил, что вакцины против инфекции следует доставить во все страны мира как можно скорее.

Напомним: Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Гебреесус призвал страны "Большой семерки" (G7) признать приоритетом равенство доступа богатых и бедных стран к ковид-вакцинам.

Темы: здравоохранениевакцинация


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ляшко опроверг заявление Шмыгаля о вакцинации всех зарегистрированных в "Дии"

Зеленский подписал закон о "евробляхах"

Новости 12 мая: Медведчук в ОГП, обстрел Израиля из Сектора Газы

Норвегия отказалась от вакцины AstraZeneca

Офис генпрокурора будет просить суд отправить Медведчука под стражу

ОбновленоК соратнику Кличко пришли с обысками

Все новости...
здравоохранение
ВОЗ одобрила китайскую ковид-вакцину Sinopharm
В ВОЗ назвали сумму, необходимую для вакцинации взрослого населения мира
Общественному здоровью в Украине — быть или не быть?
Последние новости
04:17
Глава ВОЗ вакцинировался от COVID-19
03:44
На Чернобыльской АЭС зафиксирован рост ядерной активности
02:51
В России на экспорт будут производить вакцину AstraZeneca – СМИ
02:30
В США трубопровод Colonial восстанавливает работу и не будет платить выкуп хакерам
01:46
Обстрелы из Сектора Газа и столкновения в Израиле: Байден призвал к "восстановлению спокойствия"
00:34
Блинкен в разговоре с Лавровым: США будут защищать себя и союзников от действий России
23:59
Правоохранители провели обыски в Департаменте соцполитики КГГА
23:31
Ляшко опроверг заявление Шмыгаля о вакцинации всех зарегистрированных в "Дии"
23:08
С 15 мая WhatsApp будет ограничивать пользователей, которые не примут новую политику
22:23
Зеленский подписал закон о "евробляхах"
Все новости...