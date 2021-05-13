Україна в 10-ці лідерів у Європі за смертністю від COVID

За минулу добу у світі діагностували понад 750 тисяч нових випадків захворювання на коронавірус. Найбільше хворих виявили в Індії, Бразилії, США. За смертністю з початку пандемії серед країн Європи Україна на 8 місці.

Джерело: дані сайту Worldometers

Деталі: Зокрема, в Індії зафіксували понад 362 тисячі нових інфікувань, у Бразилії – понад 76 тисяч, у США – понад 35 тисяч.

Окрім того, майже 24 тисячі хворих зареєстрували в Аргентині. Далі за кількістю хворих у рейтингу знаходяться Франція і Колумбія.

Україна серед країн світу займає 22 місце за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію. За смертністю з початку пандемії серед країн Європи Україна на 8 місці.

Померли за добу майже 14 тисяч осіб, у яких підтвердили коронавірус.

За весь час пандемії вилікувались від недуги 138 863 518 особи. Наразі нараховується майже 19 млн активних випадків захворювання.

З початку пандемії підтверджено 3 345 018 смертей від COVID-19.

Передісторія:

В Україні за добу 11 травня виявили 4 538 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 1 349 осіб, померли 356 хворих, одужали 19 766 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП