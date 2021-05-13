Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Украина в 10-ке лидеров в Европе по смертности от COVID

Четверг, 13 мая 2021, 06:38

За минувшие сутки в мире диагностировали более 750 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. По смертности с начала пандемии среди стран Европы Украина на 8 месте.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 362 000 новых заражений, в Бразилии – более 76 000, в США – более 35000.

Кроме того, почти 24 000 больных зарегистрировали в Аргентине. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Франция и Колумбия.

Украине среди стран мира занимает 22 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 7 позицию. По смертности с начала пандемии среди стран Европы Украина на 8 месте.

 
 

Умерли за сутки почти 14 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 138 863 518 лиц. Сейчас насчитывается около 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 345 018 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • В Украине за сутки 11 мая обнаружили 4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 349 человек, умерли 356 больных, выздоровели 19 766 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда
Темы: коронавирус


powered by lun.ua
Главное сегодня

Ляшко опроверг заявление Шмыгаля о вакцинации всех зарегистрированных в "Дии"

Зеленский подписал закон о "евробляхах"

Новости 12 мая: Медведчук в ОГП, обстрел Израиля из Сектора Газы

Норвегия отказалась от вакцины AstraZeneca

Офис генпрокурора будет просить суд отправить Медведчука под стражу

ОбновленоК соратнику Кличко пришли с обысками

Все новости...
коронавирус
В России на экспорт будут производить вакцину AstraZeneca – СМИ
Ляшко опроверг заявление Шмыгаля о вакцинации всех зарегистрированных в "Дии"
Шмыгаль: Прививать от COVID-19 с очереди в "Дии" начнут на этих выходных
Последние новости
06:38
Украина в 10-ке лидеров в Европе по смертности от COVID
05:50
Байден призвал вакцинировать детей от 12 лет
04:59
Из-за изменений климата количество космического мусора к 2100 году может вырасти в 50 раз
04:17
Глава ВОЗ вакцинировался от COVID-19
03:44
На Чернобыльской АЭС зафиксирован рост ядерной активности
02:51
В России на экспорт будут производить вакцину AstraZeneca – СМИ
02:30
В США трубопровод Colonial восстанавливает работу и не будет платить выкуп хакерам
01:46
Обстрелы из Сектора Газа и столкновения в Израиле: Байден призвал к "восстановлению спокойствия"
00:34
Блинкен в разговоре с Лавровым: США будут защищать себя и союзников от действий России
23:59
Правоохранители провели обыски в Департаменте соцполитики КГГА
Все новости...