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Украина в 10-ке лидеров в Европе по смертности от COVID

Четверг, 13 мая 2021, 06:38
Украина в 10-ке лидеров в Европе по смертности от COVID

За минувшие сутки в мире диагностировали более 750 000 новых случаев заболевания коронавирусом. Больше всего больных обнаружили в Индии, Бразилии, США. По смертности с начала пандемии среди стран Европы Украина на 8 месте.

Источник: данные сайта Worldometers

Детали: В частности, в Индии зафиксировали более 362 000 новых заражений, в Бразилии – более 76 000, в США – более 35000.

Кроме того, почти 24 000 больных зарегистрировали в Аргентине. Далее по количеству больных в рейтинге находятся Франция и Колумбия.

Украине среди стран мира занимает 22 место по количеству новых заражений, среди стран Европы – 7 позицию. По смертности с начала пандемии среди стран Европы Украина на 8 месте.

 
 

Умерли за сутки почти 14 000 человек, у которых подтвердили коронавирус.

За все время пандемии вылечились от недуга 138 863 518 лиц. Сейчас насчитывается около 19 млн активных случаев заболевания.

С начала пандемии подтверждено 3 345 018 смертей от COVID-19.

Предыстория:

  • В Украине за сутки 11 мая обнаружили 4 538 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 1 349 человек, умерли 356 больных, выздоровели 19 766 человек.

Знать больше: COVID-19 и вакцинация против коронавируса – динамика пандемии в инфографике УП

Украинская правда

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Темы: коронавирус
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