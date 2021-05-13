Усі розділи
Укр Рус Eng  Підтримати УП
Укр Рус Eng
up shop

Окупанти на Донбасі обстріляли автомобіль групи розмінування

Четвер, 13 травня 2021, 07:49
Окупанти на Донбасі обстріляли автомобіль групи розмінування

За добу 12 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти 2 рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Катеринівки – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

У передмісті Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.

У районі селища Верхньоторецьке найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік селища Мирне противник вів вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування, при цьому ніхто не постраждав.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська правда

"Українська правда" у Threads

Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійна
Реклама:
Шановні читачі, просимо дотримуватись Правил коментування
Головне сьогодні

СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів

ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим

Клименко: Депутат, який підірвав гранати в сільраді на Закарпатті, залишив записку

фотоПростояв два дні: у Києві зрізали дуб, посаджений у пам’ять про загиблого Романа Ратушного

Макрон розповів про обіцянку Орбана щодо вступу України до ЄС

Сільський голова може підписувати повістки – міністр оборони

Усі новини...
Об'єднані сили на Донбасі
Зеленський звільнив командувача об’єднаних сил
Об’єднані сили показали, як збивали російські гелікоптери у суботу
На Донбасі ЗСУ знищили понад 20 одиниць техніки і 30 окупантів
Останні новини
23:03
Економічні новини 15 грудня: транш від Світового банку, "Київстар" відновив мобільний інтернет
23:01
ОновленоВ Україні літає кілька груп російських ударних дронів – Повітряні сили
22:59
СБУ пояснила останні "візити" із ТЦК і міграційниками до столичних ресторанів
22:47
документЗаступник голови Нацполіції Тишлек повернувся до роботи після службового розслідування
22:12
Україна з наступного тижня починає роботу з ЄС для підготовки переговорів – Стефанішина
21:45
ОновленоОкупанти заявили про масовану атаку безпілотників на Крим
21:35
Cruise скорочує четверту частину персоналу після інциденту з безпілотним автомобілем
21:29
Генштаб: ЗСУ знищили 2 склади окупантів, найбільше зіткнень на Авдіївському напрямку
21:02
"Київстар": Мобільний інтернет запрацював по всій Україні, але є нюанси
21:00
Фінляндія знову повністю закрила кордон з Росією
Усі новини...
Реклама: