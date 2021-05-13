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Окупанти на Донбасі обстріляли автомобіль групи розмінування

Четвер, 13 травня 2021, 07:49

За добу 12 травня в районі проведення операції Об’єднаних сил було зафіксовано 8 порушень режиму припинення вогню.

Джерело: Штаб ООС

Деталі: Поблизу населеного пункту Новгородське окупанти 2 рази відкривали вогонь з мінометів 82-го калібру та станкових протитанкових гранатометів, а біля Катеринівки – ще й з автоматичних станкових гранатометів.

Поблизу населеного пункту Гнутове ворог відкривав вогонь з великокаліберних кулеметів.

У передмісті Водяного окупанти здійснили обстріл з ручних протитанкових гранатометів, а біля Авдіївки – з підствольних гранатометів.

У районі селища Верхньоторецьке найманці відкривали вогонь зі стрілецької зброї. Неподалік селища Мирне противник вів вогонь із протитанкових ракетних комплексів.

Внаслідок ворожого обстрілу було пошкоджено автомобіль групи розмінування, при цьому ніхто не постраждав.

Бойових втрат серед українських захисників немає.

Українська правда
Теми: Об'єднані сили на ДонбасіООСвійна


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