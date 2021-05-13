Оккупанты на Донбассе обстреляли автомобиль группы разминирования

За сутки 12 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты 2 раза открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Катериновки – еще и с автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Гнутово враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки – с подствольных гранатометов.

В районе поселка Верхнеторецкое наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Вследствие вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования, при этом никто не пострадал.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.