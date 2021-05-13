Все разделы
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Оккупанты на Донбассе обстреляли автомобиль группы разминирования

Четверг, 13 мая 2021, 07:49

За сутки 12 мая в районе проведения операции Объединенных сил было зафиксировано 8 нарушений режима прекращения огня.

Источник: Штаб ООС

Детали: Вблизи населенного пункта Новгородское оккупанты 2 раза открывали огонь из минометов 82-го калибра и станковых противотанковых гранатометов, а у Катериновки – еще и с автоматических станковых гранатометов.

Вблизи населенного пункта Гнутово враг открывал огонь из крупнокалиберных пулеметов.

В пригороде Водяного оккупанты совершили обстрел из ручных противотанковых гранатометов, а у Авдеевки – с подствольных гранатометов.

В районе поселка Верхнеторецкое наемники открывали огонь из стрелкового оружия.

Недалеко от поселка Мирное противник вел огонь из противотанковых ракетных комплексов.

Вследствие вражеского обстрела был поврежден автомобиль группы разминирования, при этом никто не пострадал.

Боевых потерь среди украинских защитников нет.

Украинская правда
Темы: Объединенные силы на ДонбассеООСвойна


powered by lun.ua
Главное сегодня

Украина в 10-ке лидеров в Европе по смертности от COVID

На Чернобыльской АЭС зафиксирован рост ядерной активности

Блинкен в разговоре с Лавровым: США будут защищать себя и союзников от действий России

Ляшко опроверг заявление Шмыгаля о вакцинации всех зарегистрированных в "Дии"

Зеленский подписал закон о "евробляхах"

Новости 12 мая: Медведчук в ОГП, обстрел Израиля из Сектора Газы

Все новости...
Объединенные силы на Донбассе
Украинские военные ответили на три обстрела российских оккупантов – ООС
У Южного российские оккупанты провели дистанционное минирование запрещенными ПОМ-2
Боевики били с минометов и гранатометов – ООС
Последние новости
08:00
Главные новости среды и ночи: Медведчук в ОГП, обстрел Израиля из Сектора Газа
07:49
Оккупанты на Донбассе обстреляли автомобиль группы разминирования
06:38
Украина в 10-ке лидеров в Европе по смертности от COVID
05:50
Байден призвал вакцинировать детей от 12 лет
04:59
Из-за изменений климата количество космического мусора к 2100 году может вырасти в 50 раз
04:17
Глава ВОЗ вакцинировался от COVID-19
03:44
На Чернобыльской АЭС зафиксирован рост ядерной активности
02:51
В России на экспорт будут производить вакцину AstraZeneca – СМИ
02:30
В США трубопровод Colonial восстанавливает работу и не будет платить выкуп хакерам
01:46
Обстрелы из Сектора Газа и столкновения в Израиле: Байден призвал к "восстановлению спокойствия"
Все новости...