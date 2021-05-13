Другу дозу вакцини проти коронавірусу вже отримали 3 828 українців 

12 травня 20 386 людей щепили проти COVID-19 в Україні, 1 900 осіб отримали другу дозу вакцини.

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та дані РНБО

Деталі: Загалом від початку вакцинальної кампанії 901 107 людей щеплено, з них 901 105 осіб отримали лише першу дозу, а 3 828 осіб – обидві дози вакцини (напередодні таких було 1 928 осіб).

У цю середу найбільше щеплень зробили в Києві (1 610), Дніпропетровській (1 550), Запорізькій (1 351), Львівській (1 221), Одеській (1 199) і Житомирській (1 052) областях.

Щеплення проводили 268 мобільних бригад із імунізації та 829 пунктів щеплення.

За щепленнями першою дозою вакцини лідирує Київ (95 708), Дніпропетровська (73 259) і Львівська (64 468) області.

РНБО

Лідерами у вакцинації другою дозою є Дніпропетровська (860, Вінницька (630) і Миколаївська (354) області.

При цьому, згідно з аналітикою РНБО, більшість щеплень другою дозою припадає на вакцину Pfizer.

РНБО

До листа очікування вакцинації від COVID-19 записані ще 543 099 людей.