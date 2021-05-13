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Вторую дозу вакцины против коронавируса уже получили 3 828 украинцев

Четверг, 13 мая 2021, 08:45

12 мая 20 386 человек привили против COVID-19 в Украине, 1 900 человек получили вторую дозу вакцины.

Источник: статистика министра здравоохранения Максима Степанова и данные СНБО

Детали: Всего с начала прививочной кампании 901 107 человек привито, из них 901 105 человек получили только первую дозу, а 3 828 человек – обе дозы вакцины (накануне таких было 1 928 человек).

В эту среду больше всего прививок сделали в Киеве (1 610), Днепропетровской (1 550), Запорожской (1 351), Львовской (1 221), Одесской (1 199) и Житомирской (1 052) областях.

Прививки проводили 268 мобильных бригад по иммунизации и 829 прививочных пунктов.

По прививкам первой дозой вакцины лидирует Киев (95 708), Днепропетровская (73 259) и Львовская (64 468) области.

 
СНБО

Лидерами в вакцинации второй дозой являются Днепропетровская (860), Винницкая (630) и Николаевская (354) области.

При этом, согласно аналитике СНБО, большинство прививок второй дозой приходится на вакцину Pfizer.

 
СНБО

В лист ожидания вакцинации от COVID-19 записаны еще 543 099 человек.

Алена Рощенко, УП, дополнено

"Украинская правда" в Threads

Темы: вакцинациякоронавирусCovid-2019
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