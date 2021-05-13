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"Київпастранс" і метро просять владу дати гроші або підняти ціну на проїзд

Четвер, 13 травня 2021, 09:37

КП "Київський метрополітен" і КП "Київпастранс" просять столичну владу підтримати підприємства у час пандемії – виділити кошти з бюджету, або переглянути тарифи на проїзд. Обґрунтована ціна поїздки становить 21 гривню.

Джерело: спільне звернення трудових колективів метро та "Київпастрансу", опубліковане у Twitter і Facebook

Дослівно: "Виклики пандемії серйозно вплинули на нашу роботу за останні два роки.

Ми бачимо два можливих шляхи розв'язання цієї ситуації: підтримка….коштами міського бюджету. Або перегляд існуючого тарифу на перевезення пасажирів.

Згідно з розрахунками на 2021 рік, планова економічно обґрунтована собівартість перевезення 1 пасажира складає 20,04 грн, а економічно-обґрунтований тариф на 2021 рік становить 21,05 гривні".

Деталі: У метро наголосили, що з початку пандемії пасажиропотік значно упав (з 495 мільйонів 339 тисяч пасажирів у 2019 році до 279 мільйонів 484 тисяч пасажирів у 2020 році і до 85 мільйонів 163 тисяч пасажирів за 4 місяці 2021 року).

У підприємстві зазначили, що через це є ризик затримки чи невиплати зарплати працівникам. Днями КП отримало інформацію про переведення адміністративного персоналу на 4-денний робочий тиждень. Це рішення торкнеться близько 3000 працівників, які будуть недоотримувати п'яту частину своєї заробітної плати.  

У метрополітені вказали, що для забезпечення роботи підприємства вони потребують мінімум 1 мільярд 514 мільйонів гривень.  

 У "Київпастрансі" заявили, що їх перевезення впали на 39,9%. При цьому тарифи на електроенергію підвищились в 1,2 рази, а мінімальна зарплата – в 1,75 рази.

За розрахунками КП, економічно-обґрунтовані тарифи на 2021 рік: 25,18 гривні – на проїзд наземними видами транспорту (трамвай, тролейбус, автобус) та 78,90 гривні – на проїзд міською електричкою.

У підприємствах заявили, що наразі існує загроза відключення електроенергії, скорочення працівників та затримки зарплати, що у свою чергу призведе до транспортного колапсу у столиці.

 

Ірина Балачук, УП


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