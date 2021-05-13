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"Киевпастранс" и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 21 грн

Четверг, 13 мая 2021, 09:37
Киевпастранс и метро просят власть дать денег или поднять цену на проезд до 21 грн
Фото kyiv.media

КП "Киевский метрополитен" и КП "Киевпастранс" просят столичную власть поддержать предприятия во время пандемии – выделить средства из бюджета или пересмотреть тарифы на проезд. Обоснованная цена поездки в метро составляет 21 гривну.

Источник: совместное обращение трудовых коллективов метро и "Киевпастранса", опубликованное в Twitter и Facebook

Дословно метро: "Вызовы пандемии серьезно повлияли на нашу работу за последние два года.

Мы видим два возможных пути решения этой ситуации: поддержка ... средствами городского бюджета. Или пересмотр существующего тарифа на перевозку пассажиров.

Согласно расчетам, экономически-обоснованный тариф на 2021 год составляет 21,05 гривны".

Колективи Київського метрополітену та Київпастранс / Kyivpastrans звернулися до Київської міської ради з вимогою...

Опубліковано КП "Київський метрополітен" Середа, 12 травня 2021 р.

Детали: В метро отметили, что с начала пандемии пассажиропоток значительно упал (с 495 миллионов 339 тысяч пассажиров в 2019 году до 279 миллионов 484 тысяч пассажиров в 2020 году и до 85 миллионов 163 тысяч пассажиров за 4 месяца 2021 года).

В предприятии отметили, что из-за этого есть риск задержки или невыплаты зарплаты работникам.

Кроме того, на днях КП получило информацию о переводе административного персонала на 4-дневную рабочую неделю. Это решение коснется около 3000 работников, которые будут недополучать пятую часть своей зарплаты.

В метрополитене указали, что для обеспечения работы предприятия они требуют минимум 1 миллиард 514 миллионов гривен.

 В "Киевпасстрансе" заявили, что их перевозки упали на 39,9%. При этом тарифы на электроэнергию повысились в 1,2 раза, а минимальная зарплата – в 1,75 раза.

По расчетам КП, экономически обоснованные тарифы на 2021 год: 25,18 гривны – на проезд наземными видами транспорта (трамвай, троллейбус, автобус) и 78,90 гривны – на проезд городской электричкой.

В предприятиях заявили, что сейчас существует угроза отключения электроэнергии, сокращения работников и задержки зарплаты, что в свою очередь приведет к транспортному коллапсу в столице. 

Предыстория:

  • Последний раз тарифы на проезд в коммунальном транспорте Киева поднимали летом 2018 года. Тогда стоимость проезда в наземном транспорте выросла вдвое – с 4 до 8 гривен, а в метро – с 5 до 8 гривен.

Ирина Балачук, УП

"Украинская правда" в Threads

Темы: Киевтранспортцены
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