Соратника Кличка підозрюють у кришуванні підпільної торгівлі в переходах

Прокуратура викрила незаконну схему, яка приносила мільйонні прибутки від "кришування" нелегальної торгівлі у підземних переходах столиці.

Джерело: Київська міська прокуратура, співрозмовник УП в правоохоронних органах

Деталі: Прокурори спільно з СБУ провели обшуки в Києві та області в учасників злочинної групи, які спільно з службовими особами КМДА організували систематичне вимагання та отримання коштів з суб’єктів господарювання за незаконну оренду торгових точок у підземних переходах на території центральних районів столиці.

За даними слідства, учасники злочинного угрупування, до складу якого входять близько 20 осіб, у тому числі, колишній народний депутат (за даними джерела УП, це Артур Палатний), а також чинні та колишні депутати Київської міської ради, щомісяця отримують, за попередніми даними, від 5 до 7 мільйонів гривень доходу від оренди торгових точок, нелегально облаштованих у підземних пішохідних переходах станцій метро у Шевченківському, Солом’янському, Печерському та Голосіївському районах столиці.

Встановлено, що, починаючи з 2012 року КМДА передала у користування "інвесторам" 228 підземних пішохідних переходів на умовах, що приватні фірми самі здійснюватимуть ремонти і прибирання та боротимуться із стихійною торгівлею. При цьому інвесторам було надано право безконтрольно встановлювати в підземних пішохідних переходах торгові точки у будь-якій кількості, без обмежень.

Одним із таких інвесторів у 2012 році став депутат Київради, голова однієї з постійних комісій, який контролював значну кількість посередницьких структур, що здавали ці торгові площі в суборенду.

При цьому, жоден з інвесторів не дотримувався своїх зобов'язань: не ремонтував переходи і не покращував їх технічний стан, займаючись лише організацією торгівлі.

У 2016 році Верховний суд України визнав незаконними майже всі вказані інвестиційні договори як такі, що є уявними та спрямованими на приховування угод по оренді об'єктів комунального майна.

Попри це, з 2016 року по цей час учасники злочинної групи незаконно вимагали і отримували гроші від підприємців, які торгують у підземних переходах, зазначає прокуратура.

Згідно розподілених ролей, учасники злочинної групи, систематично кожного місяця збирали платню з "орендаторів" та забезпечували їхню діяльність шляхом незаконного підключення до електромереж комунальних підприємств, за що підприємці їм сплачували окремо. Розмір щомісячної платні з однієї торгівельної точки тільки за оренду приміщень становила від 10 до 15 тис. гривень.

За даними слідства, лобіює питання стосовно заборони демонтажу МАФів, які знаходяться в підземних переходах, колишній народний депутат України 7-го і 8-го скликань (Палатний –ред.). Також останній використовує корупційні зв’язки для усунення перешкод у здійсненні незаконної діяльності вищевказаної злочинної групи, за що регулярно отримує грошові кошти від членів зазначеного угруповання.

12 травня 2021 року на підставі ухвал суду проведено 14 одночасних обшуків, у тому числі за місцями проживання депутата Київської міської ради, який за оперативною інформацією організував і контролював вказану злочинну схему; колишнього народного депутата України 7-го і 8-го скликань, який сприяв незаконній діяльності злочинної групи; одного з керівників Федерації боксу України, який є довіреною особою екснародного депутата.

Наразі у ході обшуків вилучено документи, чорнові записи, а також грошові кошти у сумі близько 350 тис. доларів США, з яких 250 тис. – у колишнього народного обранця.

Дослівно прокуратура: "Кримінальне провадження розслідується за ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 КК України. Слідчі дії тривають.

Окремо зазначимо, що 12 травня 2021 року, коли в межах вказаного провадження тривали активні слідчі дії, у підземних переходах станцій метро "Либідська" та "Арсенальна" розпочався масовий демонтаж торгівельних точок та МАФів".

Що передувало: 12 травня прокуратура прийшла з обшуками до голови виконавчого комітету партії "Удар" та колишнього нардепа Артура Палатного.