Соратника Кличко подозревают в крышевании подпольной торговли в переходах

Прокуратура разоблачила незаконную схему, которая приносила миллионные прибыли от "крышевания" нелегальной торговли в подземных переходах столицы.

Источник: Киевская городская прокуратура, собеседник УП в правоохранительных органах

Детали: Сообщается, что прокуроры совместно с СБУ провели обыски в Киеве и области у участников преступной группы, которые совместно с должностными лицами КГГА организовали систематическое вымогательство и получение средств с субъектов хозяйствования за незаконную аренду торговых точек в подземных переходах на территории центральных районов столицы.

По данным следствия, участники преступной группировки, в состав которого входят около 20 человек, в том числе, бывший народный депутат (по данным источника УП, это Артур Палатный), а также действующие и бывшие депутаты Киевского городского совета, ежемесячно получают, по предварительным данным от 5 до 7 млн гривен дохода от аренды торговых точек, нелегально обустроенных в подземных пешеходных переходах станций метро в Шевченковском, Соломенском, Печерском и Голосеевском районах столицы.

Установлено, что, начиная с 2012 года КГГА передала в пользование "инвесторам" 228 подземных пешеходных переходов на условиях, что частные фирмы сами будут осуществлять ремонты и уборку и бороться со стихийной торговлей. При этом инвесторам было предоставлено право бесконтрольно устанавливать в подземных пешеходных переходах торговые точки в любом количестве, без ограничений.

Одним из таких инвесторов в 2012 году стал депутат Киевсовета, председатель одной из постоянных комиссий, который контролировал значительное количество посреднических структур, сдававших эти торговые площади в субаренду.

При этом, ни один из инвесторов не придерживался своих обязательств: не ремонтировал переходы и не улучшал их техническое состояние, занимаясь лишь организацией.

В 2016 году Верховный суд Украины признал незаконными почти все указанные инвестиционные договоры как являющиеся мнимыми и направленными на сокрытие сделок по аренде объектов коммунального имущества.

Несмотря на это, с 2016 года по настоящее время участники преступной группы незаконно требовали и получали деньги от предпринимателей, торгующих в подземных переходах, отмечает прокуратура.

Согласно распределенных ролей, участники преступной группы, систематически каждый месяц собирали плату с "арендаторов" и обеспечивали их деятельность путем незаконного подключения к электросетям коммунальных предприятий, за что предприниматели им платили отдельно. Размер ежемесячной платы с одной торговой точки только за аренду помещений составляла от 10 до 15 тыс. гривен.

По данным следствия, лоббирует вопрос о запрете демонтажа МАФов, которые находятся в подземных переходах, бывший народный депутат Украины 7-го и 8-го созывов (Палатный -ред.). Также последний использует коррупционные связи для устранения препятствий в осуществлении незаконной деятельности вышеуказанной преступной группы, за что регулярно получает денежные средства от членов указанной группировки.

12 мая 2021 года на основании постановлений суда было проведено 14 одновременных обысков, в том числе по месту жительства депутата Киевского городского совета, который по оперативной информации организовал и контролировал указанную преступную схему; бывшего народного депутата Украины 7-го и 8-го созывов, который способствовал незаконной деятельности преступной группы; одного из руководителей Федерации бокса Украины, который является доверенным лицом экс-народного депутата.

Сейчас в ходе обысков изъяты документы, черновые записи, а также денежные средства в сумме около 350 тыс. долларов США, из которых 250 тыс. - у бывшего народного избранника.

Дословно прокуратура: "Уголовное производство расследуется по ч. 2 ст. 189, ч. 1 ст. 364, ч. 1 ст. 368 УК Украины. Следственные действия продолжаются.

Отдельно отметим, что 12 мая 2021 года, когда в пределах указанного производства продолжались активные следственные действия, в подземных переходах станций метро "Лыбидская" и "Арсенальная" начался массовый демонтаж торговых точек и МАФов".

Что предшествовало: 12 мая прокуратура пришла с обысками к главе исполнительного комитета партии "Удар" и бывшему нардепу Артуру Палатному.