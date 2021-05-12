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Соратник Кличка заявив про обшуки

Середа, 12 травня 2021, 19:46

У голови виконавчого комітету партії "Удар" та колишнього нардепа Артура Палатного правоохоронці проводять обшуки. 

Джерело: Палатний у Facebook

Пряма мова: "Прямо зараз триває фарс під назвою "обшуки". Проводять їх у мене вдома та навіть у квартирі моєї першої дружини, з якою ми більш як 20 років розлучені".

Деталі: Палатний звинувачує в обшуках Офіс президента та вважає такі дії "політичним замовленням". 

За його словами, обшуки проводять представники прокуратури разом із іншими правоохоронцями. 

Палатний каже, що пояснити причину обшуків силовики не можуть, а метою таких дій називає тиск і залякування. 

Що передувало: Із 11 травня у структурах, які підпорядковується КМДА прокуратура та фіскали проводять обшуки. Так, 11 травня правоохоронці прийшли до "Київзеленбуду". Наступного дня стало відомо, що Київська міська прокуратура та фіскали проводять обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків. 

Крім цього обшуки проводяться в офісах комунального підприємства Спецжитлофонд та підрядних фірмах.

Також у рамках розслідування фінансових махінацій на 12 млн грн на освітленні у столиці – тривають обшуки в офісах підрядних підприємств. Схему "відкату", за даними слідства, організували за передньою змовою з службовими особами КП "Київміськсвітло".

Того ж дня обшуки провели і в "Київавтодорі".

Українська правда
Теми: Удар


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