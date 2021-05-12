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До соратника Кличка прийшли з обшуками

Середа, 12 травня 2021, 19:46
До соратника Кличка прийшли з обшуками
Фото: Facebook Палатного

У голови виконавчого комітету партії "Удар" та колишнього нардепа Артура Палатного правоохоронці проводять обшуки. 

Джерело: Палатний у Facebook та коментарі для УП, речниця Київської прокуратури Надія Максимець в коментарі УП 

Пряма мова: "Прямо зараз триває фарс під назвою "обшуки". Проводять їх у мене вдома та навіть у квартирі моєї першої дружини, з якою ми більш як 20 років розлучені".

Деталі: Палатний звинувачує в обшуках Офіс президента та вважає такі дії "політичним замовленням". 

За його словами, обшуки проводять представники прокуратури разом із іншими правоохоронцями. 

Палатний каже, що пояснити причину обшуків силовики не можуть, а метою таких дій називає тиск і залякування. 

Пізніше речниця Київської міської прокуратури Надія Максимець підтвердила УП, що такі слідчі проводяться, але уточнила, що в рамках цього кримінального провадження 12 травня прокуратура проводить понад 10 обшуків у різних осіб. Окремі слідчі дії ще тривають. Правоохоронці обіцяють завтра повідомити детальніше щодо кримінального провадження і результатів обшуків.

Палатний в коментарі УП заявив, що про справу, в якій прийшли із обшуками дізнався власне під час обшуків. Раніше його ніхто не опитував та ніяких слідчих дій з ним не проводим. За словами екснардепа, справа стосується вимагання коштів. Більше деталей, стверджує соратник міського голови столиці, правоохоронці не надали ні йому, ні адвокату.

Він пов’язує обшуки в нього та його вже як 20 років колишньої дружини із серією обшуків, які цього дня пройшли у структурах, підпорядкованих київській владі. Палатний назвав їх "політичним тиском" через те, що партія "Удар" та Віталій Кличко мають прихильність серед киян. 

Що передувало: Із 11 травня у структурах, які підпорядковується КМДА прокуратура та фіскали проводять обшуки. Так, 11 травня правоохоронці прийшли до "Київзеленбуду". Наступного дня стало відомо, що Київська міська прокуратура та фіскали проводять обшуки у приміщеннях КМДА та приватного підприємства, чиї дії завдали майже 20 млн гривень збитків. 

Крім цього обшуки проводяться в офісах комунального підприємства Спецжитлофонд та підрядних фірмах.

Також у рамках розслідування фінансових махінацій на 12 млн грн на освітленні у столиці – тривають обшуки в офісах підрядних підприємств. Схему "відкату", за даними слідства, організували за передньою змовою з службовими особами КП "Київміськсвітло".

Того ж дня обшуки провели і в "Київавтодорі".

Ольга Гетьманець, Валентина Романенко, УП

"Українська правда" у Threads

Теми: Удар
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