Туреччина пом'якшує умови для в'їзду українських туристів
Четвер, 13 травня 2021, 11:51
З 15 травня українцям, які летать з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування.
Джерело: Telegram-канал міністра культури Олександра Ткаченка
Дослівно: "З 15 травня пасажирам, які летять до Туреччини з України, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасовує дану вимогу".
Деталі: Ткаченко додав, що дотримуючись безпекових норм, можна частково повертатись до звичних колись реалій.
Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Тайланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу та Естонії.
Нагадаємо:
- У зв'язку з погіршенням епідеміологічної ситуації з 29 квітня по 17 травня в Туреччині діє повний локдаун.
- Міністр культури і туризму Туреччини Нурі Ерсой заявив, що обмеження не торкнуться туристів з інших країн.
- Росія з 15 квітня по 1 червня нібито через коронавірус призупиняє регулярні рейси і польоти чартерів до Туреччини, куди планували поїхати на відпочинок понад 500 тисяч росіян.
Українська правда