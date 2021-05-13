Усі розділи
Укр / Рус Клуб УП
Укр / Рус
up shop

Туреччина пом'якшує умови для в'їзду українських туристів

Четвер, 13 травня 2021, 11:51

З 15 травня українцям, які летать з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування.

Джерело: Telegram-канал міністра культури Олександра Ткаченка

Дослівно: "З 15 травня пасажирам, які летять до Туреччини з України, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасовує дану вимогу".

Деталі: Ткаченко додав, що дотримуючись безпекових норм, можна частково повертатись до звичних колись реалій.

Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Тайланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Нагадаємо: 

Українська правда
Теми: ТуреччинатуризмУкраїна


powered by lun.ua
Головне сьогодні

мапаВ Україні стабілізувалась епідситуація: зникли усі "помаранчеві" та "червоні" зони

ОГП просить для Медведчука заставу в понад 300 мільйонів

відео Кличко відреагував на обшуки у КМДА: Кошмарять київську владу

Соратника Кличка підозрюють у кришуванні підпільної торгівлі в переходах

У Тупицького проводять обшук

"Київпастранс" і метро просять владу дати гроші або підняти ціну на проїзд до 20 грн

Усі новини...
Туреччина
Угорщина і Туреччина домовилися про взаємне визнання сертифікатів про вакцинацію
В Туреччині затримали “праву руку” екслідера “ІДІЛ”
Туреччина схвалила російський "Спутник V"
Останні новини
12:32
На п'ятницю синоптики обіцяють майже спеку
12:27
Суд визнав за державою право власності на танкер Delfi
12:13
Єрмак каже, що переговори Зеленського і Путіна добре б провести пошвидше
11:57
мапаВ Україні стабілізувалась епідситуація: зникли усі "помаранчеві" та "червоні" зони
11:53
Фонд держмайна виставив на аукціон ще один об'єкт "Укрспирту"
11:51
Туреччина пом'якшує умови для в'їзду українських туристів
11:46
ОГП просить для Медведчука заставу в понад 300 мільйонів
11:44
В Україні майже закінчилася AstraZeneca, призначена для першої дози вакцинації
11:35
відео Кличко відреагував на обшуки у КМДА: Кошмарять київську владу
11:34
Кулеба зустрівся з главою МЗС Угорщини в Братиславі: результат переговорів
Усі новини...