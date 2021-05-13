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Туреччина пом'якшує умови для в'їзду українських туристів

Четвер, 13 травня 2021, 11:51
Туреччина пом'якшує умови для в'їзду українських туристів

З 15 травня українцям, які летать з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування.

Джерело: Telegram-канал міністра культури Олександра Ткаченка

Дослівно: "З 15 травня пасажирам, які летять до Туреччини з України, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасовує дану вимогу".

Деталі: Ткаченко додав, що дотримуючись безпекових норм, можна частково повертатись до звичних колись реалій.

Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Тайланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

Нагадаємо: 

Українська правда

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Теми: ТуреччинатуризмУкраїна
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