Туреччина пом'якшує умови для в'їзду українських туристів

З 15 травня українцям, які летать з України до Туреччини, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування.

Джерело: Telegram-канал міністра культури Олександра Ткаченка

Дослівно: "З 15 травня пасажирам, які летять до Туреччини з України, не потрібно пред’являти результати ПЛР-тестування. Уряд Туреччини скасовує дану вимогу".

Деталі: Ткаченко додав, що дотримуючись безпекових норм, можна частково повертатись до звичних колись реалій.

Скасування тестування також відбудеться для пасажирів з Китаю, В‘єтнаму, Австралії, Нової Зеландії, Сінгапуру, Тайланду, Південної Кореї, Японії, Великобританії, Латвії, Люксембургу та Естонії.

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