Турция смягчает условия для украинских туристов
Четверг, 13 мая 2021, 11:51
С 15 мая украинцам, которые летать из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования.
Источник: Telegram-канал министра культуры Александра Ткаченко
Дословно: "С 15 мая пассажирам, которые летят в Турцию из Украины, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования. Правительство Турции отменяет данное требование".
Детали: Ткаченко добавил, что соблюдая нормы безопасности, можно частично возвращаться к привычным когда-то реалиям.
Отмена тестирования также состоится для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.
Напомним:
- В связи с ухудшением эпидемической ситуации с 29 апреля по 17 мая в Турции действует полный локдаун.
- Министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой заявил, что ограничения не коснутся туристов из других стран.
- Россия с 15 апреля по 1 июня якобы из-за коронавируса приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, куда планировали ехать отдыхать более 500 тысяч россиян.
Украинская правда