С 15 мая украинцам, которые летать из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования.

Источник: Telegram-канал министра культуры Александра Ткаченко

Дословно: "С 15 мая пассажирам, которые летят в Турцию из Украины, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования. Правительство Турции отменяет данное требование".

Детали: Ткаченко добавил, что соблюдая нормы безопасности, можно частично возвращаться к привычным когда-то реалиям.

Отмена тестирования также состоится для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Напомним: