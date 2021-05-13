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Турция смягчает условия для въезда украинских туристов

Четверг, 13 мая 2021, 11:51
Турция смягчает условия для въезда украинских туристов

С 15 мая украинцам, которые летать из Украины в Турцию, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования.

Источник: Telegram-канал министра культуры Александра Ткаченко

Дословно: "С 15 мая пассажирам, которые летят в Турцию из Украины, не нужно предъявлять результаты ПЦР-тестирования. Правительство Турции отменяет данное требование".

Детали: Ткаченко добавил, что соблюдая нормы безопасности, можно частично возвращаться к привычным когда-то реалиям.

Отмена тестирования также состоится для пассажиров из Китая, Вьетнама, Австралии, Новой Зеландии, Сингапура, Таиланда, Южной Кореи, Японии, Великобритании, Латвии, Люксембурга и Эстонии.

Напомним: 

  • В связи с ухудшением эпидемической ситуации с 29 апреля по 17 мая в Турции действует полный локдаун.
  • Министр культуры и туризма Турции Нури Эрсой заявил, что ограничения не коснутся туристов из других стран.
  • Россия с 15 апреля по 1 июня якобы из-за коронавируса приостанавливает регулярные рейсы и полеты чартеров в Турцию, куда планировали ехать отдыхать более 500 тысяч россиян.

Украинская правда

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Темы: ТурциятуризмУкраина
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