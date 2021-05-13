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В Україні стабілізувалась епідситуація: немає "помаранчевих" та "червоних" зон

Четвер, 13 травня 2021, 11:57

13 травня усі регіони перейшли до "жовтої" зони епідемічної небезпеки поширення COVID-19.

Джерело: МОЗ

Деталі: Протягом останньої доби з "помаранчевої" зони вийшли Миколаївська та Черкаська області.

 

Нагадаємо: За добу 12 травня в Україні зафіксували 6 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 569 осіб, померли 346 хворих, одужали 19 507 осіб.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Українська правда
Теми: коронавірускарантин


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