За добу 12 травня в Україні зафіксували 6 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 569 осіб, померли 346 хворих, одужали 19 507 осіб;

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова

Деталі: Кількість госпіталізацій знову зросла після свят. Днем раніше було 4 538 нових випадків, 1 349 госпіталізацій, 356 летальних випадків. Тижнем раніше – 6 038 нових випадків, 1 849 госпіталізацій, 374 смертей, два тижні тому (за добу 28 квітня) – 11 627 випадків захворювання на COVID-19, 3 096 госпіталізацій, 387 померлих.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.