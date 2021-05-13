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В Україні знову росте кількість госпіталізацій через COVID: 2 569 за добу

Четвер, 13 травня 2021, 08:21
В Україні знову росте кількість госпіталізацій через COVID: 2 569 за добу
УП

За добу 12 травня в Україні зафіксували 6 813 нових випадків коронавірусної хвороби COVID-19, госпіталізували 2 569 осіб, померли 346 хворих, одужали 19 507 осіб;

Джерело: статистика міністра охорони здоров'я Максима Степанова та РНБОКоронавірус_інфо

Деталі: Кількість госпіталізацій знову зросла після свят. Днем раніше було 4 538 нових випадків, 1 349 госпіталізацій, 356 летальних випадків. Тижнем раніше – 6 038 нових випадків, 1 849 госпіталізацій, 374 смертей, два тижні тому (за добу 28 квітня) – 11 627 випадків захворювання на COVID-19, 3 096 госпіталізацій, 387 померлих.

За даними з Telegram-каналу Коронавірус_інфо, хоча 12 травня госпіталізовано 2 569 осіб із коронавірусом чи підозрою на нього, виписано з лікарень 4 412 таких осіб.

За останню добу найбільша кількість підтверджених випадків захворювання зареєстрована у м.Київ (726), Харківській (635), Донецькій (587), Дніпропетровській (553) та Рівненській (459) областях.

Летальних випадків від коронавірусу в середу найбільше зареєстрували у Донецькій (53) і Дніпропетровській (34) областях, Києві (29), Київській, Одеській і Харківській областях (по 23), а також у Запорізькій області (19).

 

Тестувань за минулу добу зробили 89 490 (зокрема методом ПЛР – 35 366, методом ІФА – 15 261, досліджень експрес-тестами на антиген до SARS-CoV-2 – 38 863).

За весь час пандемії в Україні коронавірус виявили у 2 135 886 осіб, з них одужали 1 816 643 особи, померли 47 333 хворих.

За офіційними даними, зараз COVID мають 271 910 жителів України. 

Нагадаємо: Станом на 12 травня Україна займала 22 місце серед країн світу за кількістю нових інфікувань, серед країн Європи – 7 позицію. За смертністю з початку пандемії серед країн Європи Україна на 8 місці.

Знати більше: COVID-19 і вакцинація проти коронавірусу – динаміка пандемії в інфографіці УП

Олена Рощенко, УП, доповнено
Теми: Covid-2019коронавірусепідемія
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