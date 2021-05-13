В Украине стабилизировалась эпидситуация: исчезли все "оранжевые" и "красные" зоны
Четверг, 13 мая 2021, 11:57
13 мая все регионы перешли в "желтую" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.
Источник: Минздрав
Детали: За последние сутки с "оранжевой" зоны вышли Николаевская и Черкасская области.
Напомним: За сутки 12 мая в Украине зафиксировали 6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 569 человек, умерли 346 больных, выздоровели 19 507 человек.
Украинская правда