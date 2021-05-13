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В Украине стабилизировалась эпидситуация: нет "оранжевых" и "красных" зон

Четверг, 13 мая 2021, 11:57

13 мая все регионы перешли в "желтую" зону эпидемической опасности распространения COVID-19.

Источник: Минздрав

Детали: За последние сутки с "оранжевой" зоны вышли Николаевская и Черкасская области.

 

Напомним: За сутки 12 мая в Украине зафиксировали 6 813 новых случаев коронавирусной болезни COVID-19, госпитализировали 2 569 человек, умерли 346 больных, выздоровели 19 507 человек.

Украинская правда
Темы: коронавирускарантин


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