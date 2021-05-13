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Гордон готовий "із задоволенням" судитися з Порошенком і пообіцяв "захоплююче видовище"

Четвер, 13 травня 2021, 13:21

Журналіст Дмитро Гордон "із задоволенням" буде судитися із колишнім президентом Петром Порошенком через заяву про здачу Маріуполя у 2014 році.

Джерело: Звернення Гордона на його Youtube-каналі

Пряма мова Гордона: "Я вважаю, що справа не в Маріуполі, а справа у заздрощах. Недавно я випустив цукерки "Гордон в шоколаді". А оскільки Петро Олексійович випускає також цукерки, але тільки гівно в шоколаді, от він і обурився, як це так я переходжу йому дорогу і тепер законодавцем мод в шоколадних цукерках буде не він…

В будь-якому випадку суду із Петром Олексійовичем Порошенко стане захоплюючим видовищем, за яким в онлайн режимі будуть споглядати мільйони людей в усьому світі. Дивовижна історія. Подарунок, краще якого придумати тяжко.

Петро Олексійовичу, із задоволенням із вами буду судитися".  

Передісторія:

  • Колишній президент України Петро Порошенко вирішив судитися із журналістом Дмитром Гордоном через звинувачення у тому, що він у 2014 році в результаті змови із президентом РФ Володимиром Путіним дав військовим наказ залишити Маріуполь. 

Українська правда
Теми: Порошенкосуд


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