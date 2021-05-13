Гордон готовий "із задоволенням" судитися з Порошенком і пообіцяв "захоплююче видовище"

Журналіст Дмитро Гордон "із задоволенням" буде судитися із колишнім президентом Петром Порошенком через заяву про здачу Маріуполя у 2014 році.

Джерело: Звернення Гордона на його Youtube-каналі

Пряма мова Гордона: "Я вважаю, що справа не в Маріуполі, а справа у заздрощах. Недавно я випустив цукерки "Гордон в шоколаді". А оскільки Петро Олексійович випускає також цукерки, але тільки гівно в шоколаді, от він і обурився, як це так я переходжу йому дорогу і тепер законодавцем мод в шоколадних цукерках буде не він…

В будь-якому випадку суду із Петром Олексійовичем Порошенко стане захоплюючим видовищем, за яким в онлайн режимі будуть споглядати мільйони людей в усьому світі. Дивовижна історія. Подарунок, краще якого придумати тяжко.

Петро Олексійовичу, із задоволенням із вами буду судитися".

Передісторія: